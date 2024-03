Comparte

Continúan los rumores en torno al nuevo reality de Canal 13 “¿Ganar o servir?”, y esta vez se trataría de una nueva negociación con participantes.

Cabe mencionar que, ya han confirmado a algunos integrantes, como por ejemplo, Naya Fácil, Botota Fox, Luis Mateucci, Coca Mendoza y Pangal Andrade.

En ese sentido, en Zona Latina, el periodista Luis Sandoval reveló que desde la señal televisiva estarían intentando sumar a dos destacadas figuras de la farándula chilena.

“Fíjense que Canal 13 quiere reclutar a lo mejor, a la creme de la creme, en el próximo reality que está preparando. Son personajes que la gente siguió, que sigue, y que causaron tanta polémica durante muchos años que sería muy morboso ver a estas dos personajes juntas nuevamente”, comenzó diciendo.

Luego, agregó “son amigas y rivales, hoy día no se hablan, no se miran, no saben la una de la otra, y están completamente peleadas desde a lo menos unos 15 años. Y fíjate que un programa de televisión podría eventualmente reunirlas”.

Se trataría nada menos que de Daniella y Denisse Campos, las mellizas que han dado bastante de qué hablar hace años.

Finalmente, el comunicador expuso que ambas estarían en negociaciones y que pedirán grandes sumar de dinero por su participación.