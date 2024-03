Comparte

Este domingo 10, Canal 13 estrenará “Secretos de familia, justicia para Sara”, su nueva teleserie nocturna después del exitoso reality show “Tierra brava”.

En la apuesta de ficción centrada en la extraña muerte de una joven de clase alta de Pirque, Romina Norambuena será parte del elenco y dará vida a “Julieta Margozzini”, la mejor amiga de la fallecida protagonista, “Sara Valdés” (Florencia Berner).

“Julieta Margozzini” es DJ del bar en donde transcurre parte clave de la acción, de propiedad de los primos “Cristóbal” (Rodrigo Walker) y “Alfonsito Cruchaga” (Simón Pesutic).

Cabe mencionar que con el primero la joven mantiene una relación amorosa, aunque también siente algo en secreto por “Nicolás Fernández” (Pedro Fontaine).

“Nicolás” es el hermano menor del dueño de un vivero que es vecino de los “Cruchaga”, “Martín”, interpretado por Álvaro Rudolphy, actor con el que Norambuena se reencontrará en pantalla a seis años de la recordada “Perdona nuestros pecados”, de Mega.

Allí dieron vida a una dupla, “Armando Quiroga” e “Ingrid Ormeño”, marcada por los abusos y malos tratos de él hacia ella como su patrón en los “Almacenes Quiroga”.

En “Secretos de familia, justicia para Sara”, ambos intérpretes tocarán otra tecla en pantalla, ya que “Julieta” querrá llegar a la verdad de la muerte de su amiga “Sara” y “Martín” defenderá a su hermano de las acusaciones iniciales que lo culpan a él.

En ese proceso, los personajes de Álvaro y Romina se unirán, él para defender a su hermano y ella al hombre por el que secretamente siente algo y para dejar limpio el nombre de su mejor amiga (inicialmente se cree que se suicidó).

“Es maravilloso volver a trabajar con Álvaro, es un seco, en ‘Perdona nuestros pecados’ me destruía y ahora tenemos que ser aliados. Esto es totalmente desde otro lugar, en ‘Perdona nuestros pecados’ había mucha tensión y acá no”, declara Norambuena, agregando que “es un muy buen partner y ha sido conocer otro espacio de Álvaro, con toda la sensibilidad y desde la nobleza de un personaje bueno como es ‘Martín’. En ese sentido, ha sido un privilegio volver a trabajar con él y verlo en un lado más sensible como actor”.

Acerca del rol con el que se le verá desde este domingo en las pantallas de Canal 13, la actriz de teleseries como “Pituca sin lucas”, “Isla Paraíso” y la actual “Juego de ilusiones” adelanta que “‘Julieta’ es una mujer sin miedos, una mujer que tiene toda la energía juvenil y su lado femenino súper aguerrido. Es fuerte, dominante y busca la justicia”, añadiendo que “ella necesita encontrar la verdad de la muerte de su amiga ‘Sara’, es justiciera. ‘Julieta’ nunca cree que ‘Nicolás’ es el culpable (el primer gran sospechoso) y se empecina en buscar la verdad, para ‘Sara’ y también para ‘Nicolás’, para que no sea enjuiciado injustamente”.

Sobre este papel en “Secretos de familia, justicia para Sara”, Romina Norambuena confiesa que “fue interesante. Además, me gustó el desafío de aprender a poner música como DJ, que implicó pinchar en la casa y usar mesa de sonidos, así como también darle tiempo, espacio y emocionalidad a una mujer con tanto ímpetu”.

Y algo no menor fue el cambio de look, que implicó tener que raparse parte de su cabellera. “Yo no me habría hecho ese corte de pelo jamás en la vida, pero así es ‘Julieta’ y al tiro me dio una imagen determinada al verme así. Asimismo, yo tenía un aro en la nariz y propuse dejarlo”, relata la actriz en torno a la imagen de “Julieta Margozzini”.

Su primera vez en Canal 13

En relación a hacer su primera telenovela en Canal 13 en medio de una carrera marcada por su presencia en producciones dramáticas de Mega, Romina Norambuena manifiesta que “esto es nuevo, distinto, es un cambio, es salir de un ambiente conocido. Y lo hice porque fue una propuesta interesante, en especial por las temáticas que toca, así que me gustó salir de mi hábitat… yo no me imaginaba que algún día llegaría a trabajar a Canal 13 y fue una experiencia espectacular”.

La intérprete sintetiza que “la temática de la teleserie es fuerte y hace que uno tenga que trabajar con emociones súper intensas, y eso también fue motivante y desafiante para sumarme a este proyecto”.