Comparte

Recientemente, Chilevisión lanzó el casting para la nueva temporada de Gran Hermano Chile, el reality que revolucionó a los televidentes el 2023.

En ese sentido, Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, entregó a través de sus redes sociales unos “tips” para quienes quieran postular al programa de telerrealidad.

Recordemos que, la creadora de contenido llegó a la final de la competencia y se quedó con el segundo puesto.

“Aquí te van mis recomendaciones si es que quieres entrar”, comenzó diciendo la chica reality.

“Número uno, créete el cuento, vende la pomada de que tú eres el mejor, de que las vas a romper, de que te necesitan ahí (…) Nada de ‘ay no tengo nada bueno qué ofrecer, no sé si me van a elegir, no sé si cumplo con el perfil’. No hueona, dalo todo y más. Esa fue mi táctica y me funcionó, es saber venderte a ti”, aseguró.

Tras ello, aconsejó a sus seguidores que se preparen psicológicamente, puesto que si logran entrar a “la casa más famosa del mundo” su vida cambiará drásticamente.

“Segundo, piénsalo dos, tres y hasta cuatro veces. Yo sé que todas acá hemos dicho ‘ay sí, me encantaría entrar a un reality y la huea’. Pero, por favor el giro 360 que da en tu vida es heavy, la exposición social también y la presión que te crea el encierro igual, así que piénsalo muy bien. Prepárate más que física, sino psicológicamente”, agregó.

Finalmente, la influencer le dio ánimos a los próximos postulantes y los invitó a luchar y perseguir sus sueños.