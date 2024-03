Comparte

“Entregué toda mi plata a una persona que se pasó tres luces rojas“. Julia Fernandes recordó detalles del trágico accidente que tuvo con Ignacio Lastra, quien terminó con el 80% de su cuerpo quemado, tras chocar en su vehículo.

La modelo participó junto a Sebastián Lauseca, Francisco Fañobeitía y Lisandra Silva en el último capítulo de ‘La Cabaña’, en donde recordó detalles del accidente automovilístico.

Respecto al tema, Julia recordó el drama que debió vivir, pese a ser inocente en la situación. “Entregué toda la plata que yo tenía a un hospital que no era mi deber, a un auto que yo no debería pagar, a una persona que se pasó tres luces rojas”

“Me vi pobre, con 22 años, sola, en un país que no era el mío, juzgada”, agregó. “Mi post-accidente fue horrible, me autodestruí. Yo creo que cuando tú llegas al fondo, la única opción que tienes, es subir. No te queda otra”, se lamentó.

“Yo sé que después del choque es un hombre mucho más lindo, y por más que yo no tenía la cicatrices, que todas las personas me juzgan tanto por no tenerlas”.

“No fue mi culpa, no fue mi culpa“, enfatizó la ex chica reality.