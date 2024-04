Comparte

Recientemente, Yamila Reyna participó como invitada en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X y habló con Eduardo de la Iglesia sobre diferentes temas.

Al comienzo, la actriz recordó sus reemplazos en el “Buenos Días a Todos” y comentó que cuando hablaba sobre la contingencia debía guardarse sus comentarios u opiniones al respecto.

“Me tuve que frenar muchas veces con cosas que pasan en el día a día en las calles, en no poder decir lo que pienso muchas veces desde el corazón, porque entiendo que estoy al frente de un matinal y que hay una línea que cuidar también”, comenzó diciendo.

“Aprendí que hay cosas que no puedo decir en cámara. Hay cosas que un conductor no puede decir”, añadió.

“Creo que nosotros estamos para transmitir con educación, y también que tenemos que tener un control. No podemos desbordarnos porque algo nos enoja, porque nosotros no podemos generar más violencia de la que ya vivimos. El conductor está para eso, para comunicar la noticia, no para interpretar lo que vos sentís con esa noticia”, explicó.

Tras ello, Eduardo aprovechó la instancia para consultarle sobre Rodrigo Sepúlveda, el conductor de noticias de Mega, que destaca por dar su opinión al aire y reflexionar sobre diferentes temas.

“Fantástico, pero imagínate si fuéramos todos Sepu. Saldríamos a matar a todo el mundo. Y yo lo entiendo, yo comparto. A mí me encanta el Sepu, me encantaría poder expresarme como él, pero creo que no es positivo que seamos todos Sepu, porque estarías todos enojados muchas veces”, expuso Yamila.