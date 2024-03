Comparte

Kike Morandé habló sobre su relación con Cecilia Bolocco. Para el animador, fue “una lata que yo me haya metido con ella. Una pena por todo lo que pasó. Pero, por algo nos metimos”.

El conductor participó del primer capítulo de la nueva temporada de La Divina Comida, en donde compartió con Ernesto Belloni, Ángeles Araya y Bárbara Hernández; en donde conversaron, entre otras cosas, del éxito del extinto programa ícono de fines de los 90′ e inicios de los 2000′, Viva el Lunes, en donde compartió con la Miss Universo y Álvaro Salas.

Morandé lamentó el haber iniciado la relación con Bolocco, “para poder haber sido amigos, porque es muy buen persona. Es requetecontra buena tipa. Alvarito, sigo amigo hasta el día de hoy. Y yo creo que los tres, sin conocernos, hicimos un programa increíble, donde cada uno tenía su papel”.

Éxito de Viva el Lunes

En cuanto al pexito de Viva el Lunes, Morandé reveló creer que la estrella del programa era la modelo. “Siempre decía: ‘el día que se vaya la Cecilia, se va a acabar esto’. Y a Cecilia le decía, ‘el día que te vayas tú, esta hue… se acaba, porque la importante eres tú’. Y nadie supo en realidad quién era importante y quién no“, señaló.

“Cuando Bolocco se enamoró de Menem y se iba a casar, era obvio que ya no seguía. Y ahí le dije al canal: ‘hagamos una cosa, hagamos un programa distinto y el director, que en esa época era Jaime Bellolio, me dijo ‘no, que la cuestión…’ , y le digo: ‘¿puedo, sin pasar a llevar a nadie, ofrecerme en otro canal?’. ‘Obvio’, me dijo”, reveló Morandé.

“Ahí me fui a Mega y me demoré entre dos y tres minutos en estar listo y sale Morandé con Compañía“, cerró.