La tensión invadió el estudio de ‘Tu Día’ durante esta jornada, luego de que Priscilla Vargas protagonizara un tenso momento con Claudio Orrego.

La situación se originó luego de que el gobernador de la Región Metropolitana se refiriera a la toma de Cerrillos, la cual ha sido tema de contingencia en las últimas jornadas.

De esta forma, el gobernador detalló su plan para disminuir los hechos de delincuencia que se producen en la zona.

“Queremos recuperar el parque, que es lo que divide a la población de la toma“, alcanzó a expresar Orrego, para luego ser interrumpido por Vargas.

“Sabe qué, gobernador, ¿le digo algo? Recuperar el parque es una burla“, expresó la conductora del matinal.

La molestia de Priscilla Vargas con Claudio Orrego

En esta línea, Vargas prosiguió con su postura: “¿Sabe por qué? Hay juegos infantiles al lado de una toma donde hay balaceras… ¿Yo voy a mandar a mi hijo a jugar ahí? Estoy a 10 metros (…) primero tengo que preocuparme de la seguridad y después de hermosear. Si no estamos haciendo nada”.

Tras esto, el gobernador intentó explicar su postura: “Esto no es lo uno o lo otro. Yo he estado ahí. Y te invito a que vayamos. En ese lugar se instala la gente que vende drogas. En la plaza. Ahí asesinaron a una persona“, sostuvo, según recogió La Cuarta.

“Esto no lo estoy inventado yo, es lo que vieron los vecinos. Recuperar un espacio público para ti quizás no es tan importante pero para los vecinos es muy importante“, repasó.

Sin embargo, Vargas continuó con su preocupación por los infantes: “¿Y voy a mandar a mis hijos a jugar ahí? (…) Obvio que es muy importante, gobernador. El tema son las prioridades“, expresó Vargas con molestia.

José Luis Repenning decidió intervenir al ver que la temperatura en el set estaba aumentando, pero defendió el planteamiento de su colega.

“No está diciendo que no sean importantes. Ahora está poniendo palabras en la boca de otra persona“, explicó Repenning.

“No, es que déjeme terminar, yo ya lo escuché. Yo quiero que entienda. Si no nos preocupamos de la seguridad y siguen las balaceras en esa toma, ¿voy a mandar a mi hijo a jugar aquí? ¿Entonces dónde pongo los recursos? En la seguridad. Y después los jugos infantiles que quiera”, sostuvo Vargas.

El clímax de la conversación

Si bien Orrego intentó sostener su planteamiento, explicando que “invertir en espacio público también es invertir en seguridad“, Vargas mantuvo firme su postura.

“Pero es distinto poner juegos infantiles, gobernador. Mire dónde los estoy poniendo“, expresó la animadora.

“¿Significa reemplazar la labor de Carabineros? no. ¿Significa reemplazar la labor de los fiscales de homicidio? No. Hay que hacer ambas cosas a la vez“, se defendió el gobernador de la RM.

Finalmente, Priscilla Vargas manifestó: “Pero aquí no se está haciendo lo más importante, que los recursos no están puestos en la seguridad. No hay ningún plan. Del Ministerio del Interior no existe un plan, que es lo que tiene que pasar“.