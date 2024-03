Comparte

La finalista de ‘Gran Hermano’, Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, recientemente participó en ‘La Caja de Pandora’, de canal La Red, en donde se habló respecto a su vida privada.

La exconcursante del reality de CHV, recordada por su poco filtro, continúa con el mismo ímpetu tras salir del encierro, y ahora habló de sus preferencias sexuales.

“Estamos en un mundo que está evolucionando, si uno no evoluciona, se queda en la antigüedad“, señaló de inicio.

De esta forma, Pincoya afirmó que se ha besado tanto con hombres como con mujeres, repasando incluso su ‘piquito’ con Fran Maira.

“Me gustó el beso con la Fran y me volvería a besar con ella, a parte que ahora se postuló a Miss Chile“, señaló.

“Haría un trío, cuarteto, de todo…” – Pincoya

Luego continuó: “Estábamos entre el baile, la euforia y nos dimos un beso, con otra amiga más, éramos tres (…) me besaría con tres y con cuatro al mismo tiempo“.

“A esta edad, uno tiene que aprovechar de hacer de todo… si la vida es una. Haría un trío, un cuarteto, de todo“, añadió.

Por último, fue consultada respecto a sus dichos de abrir una página en OnlyFans, intención que se mantendría vigente.

“Lo dije públicamente, me quiero hacer uno, pero primero me quiero enchular, me voy a hacer de nuevo. Mostraría todo“, afirmó.