La Municipalidad de Vitacura, junto con la Universidad Andrés Bello y Aninat Galería, tienen el placer de invitar a toda la comunidad al ‘Festival de Inclusión’

Este evento especial tiene como principal objetivo fomentar la inclusión y la integración social de personas con diversas capacidades, ofreciendo una amplia variedad de actividades gratuitas para todas las edades.

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas, los participantes podrán disfrutar de talleres de arte, yoga, cuentacuentos, charlas sobre inclusión y diversas actividades musicales. El evento concluirá con una presentación especial de la Banda Babadu.

Durante el día, se llevarán a cabo diversas actividades recreativas diseñadas para fomentar experiencias creativas, como clases de yoga, talleres de escultura, arte, música interactiva, clases de cocina y arte terapia.

Además, habrá charlas ofrecidas por expertos de la Universidad Andrés Bello sobre temas como la importancia de la estimulación temprana, adolescencia y sexualidad, testimonios sobre inserción laboral, avances en políticas públicas y áreas de desarrollo futuro.

El Festival de Inclusión cuenta con la colaboración de destacadas organizaciones como Fundación Complementa, Arte Down, Arte Integra y Edu Down, que se unen para crear un espacio de celebración y aprendizaje para toda la comunidad.

“La idea es ir avanzando, incluir a todas las personas en una sociedad diversa” – Javiera García-Huidobro

Javiera García-Huidobro, directora de Galería Aninat, habló en exclusiva con Radio Agricultura, donde se refirió a la importancia del evento, y la visiblización que otorga.

“El objetivo es visiblizar, y acercarse de una manera genuina a ver cómo podemos participar. Esta sociedad la tenemos que hacer entre todos. Por eso se llama el Festival de la Inclusión“, partió señalando.

Luego continuó: “La idea es ir avanzando, incluir a todas las personas de una sociedad diversa“.

Por otro lado, también recalcó que este evento se extiende a todas las personas, independiente de su condición.

“Queremos que todas las familias puedan participar en este festival. Justamente, a través de todos estos talleres es una forma muy fácil de acercarse y conocer a las personas con síndrome de Down, con autismo“, señaló.

En el mismo contexto, continuó: “Es la idea del festival, de poder acercanos a través de distintos talleres, de diferentes charlas y actividades conjuntas, de música, teatro, cuento a cuento, para que las distintas persoans puedan conocer diferentes realidades“.

¿Dónde y cuándo se realizará este evento?

El evento se llevará a cabo el sábado 16 de marzo en “Casa Lo Matta”, ubicada en Avenida Kennedy 9350, Vitacura, desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

El Festival de Inclusión garantiza acceso para personas con movilidad reducida. Para más información, puedes visitar las redes sociales de Aninat Galería.

¡Te invitamos a unirte a esta celebración de la diversidad y la inclusión! Ven con tu familia y amigos a disfrutar de un día lleno de actividades y aprendizaje.