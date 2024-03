¡Atención swifties! Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor’s Version) ya se encuentra disponible en el servicio de streaming, Disney+.

La película incluye los clips de la versión en vivo de la canción “cardigan“, así como las cuatro canciones acústicas adicionales no incluidas en la versión de cines ni on demand, que ya están disponibles para descarga.

Cabe recordar que la experiencia cinematográficade la artista ganadora de 14 premios Grammy®, “Taylor Swift | The Eras Tour”, fue dirigida por Sam Wrench.

Esta recaudó más de 260 millones de dólares en todo el mundo en la taquilla global, convirtiéndose en la película de concierto más vendida de todos los tiempos.

I’m delighted to tell you that you’ll be able to watch Taylor Swift | The Eras Tour (My Version) a few hours earlier than expected! Experience the ENTIRE concert film for the first time ever, beginning to end, including “cardigan” and FOUR new acoustic songs on @DisneyPlus… pic.twitter.com/lxiALKzmN1