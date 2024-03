Comparte

Camila Campos, más conocida como Camilísima, sorprendió a sus seguidores tras subir fotografías con su expareja, Sebastián Ramírez, en el Lollapalooza.

Cabe recordar que, hace aproximadamente un mes el chico reality fue detenido por Carabineros tras supuestamente agredir a su expolola, Catalina Gaete.

A raíz de ello, Camilísima fue bastante criticada en las redes sociales por mostrarse con Sebastián y ella no se quedó callada.

“Como en todo y desde siempre, los límites los pongo yo y no seguiré permitiendo que se me insulte y garabatee. Nadie es dueño de la verdad. Y lo más importante: tarde o temprano esta siempre triunfa”, comenzó escribiendo la comunicadora en Instagram.

“Quienes insultan y acosan no tienen idea de lo que realmente está pasando, solo leen, repiten y odian. No celebran los éxitos de las personas y se hacen presentes solo cuando hay morbo”, agregó.

Tras ello, recalcó que ella hace un tiempo no “funó” a Ramírez, sino que aclaró algunas cosas que dijo él en Gran Hermano que no eran ciertas.

Asimismo, expuso que en el festival recibió bastante cariño de parte de la gente, mientras que en el cibermundo la mayoría le escriben mensajes de odio.

“Yo no funé a nadie, yo aclaré información falsa. El origen de la “funa” está totalmente desvirtuado. Yo no me expondría con una persona de la manera en la que todos están pensando”, añadió.

En el festival nos rodeamos de cariño

Luego, continuó “es curioso, porque en el festival nos rodeamos de cariño, de personas que realmente dan la cara y no se esconden detrás de un celular a molestar a nadie”.

Finalmente, la influencer tomó la decisión de desactivar los comentarios de la publicación donde se le ve con Ramírez y escribió lo siguiente en la descripción: “Sean responsables a la hora de juzgar. Hacen mucho daño con sus mensajes y es lamentable por ustedes, no por mi”.

Revisa la publicación de Camilísima