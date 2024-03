Comparte

Hace unos días, el periodista Max Collao entrevistó a Rubén Gutiérrez, ex concursante de ‘Gran Hermano’, quien enfrentó eliminación del reality debido a una acusación de acoso por parte de Scarlette Gálvez.

“Si no nos pidieron consentimiento, era porque nada pasó. Yo no iba con otras intenciones“, explicó Gutiérrez como parte de su defensa durante la entrevista, cuando fue consultado sobre las acusaciones de Skarcita.

La conversación generó múltiples reacciones, en donde hubo quienes defendieron al ex Carabinero, otros reafirmaron su postura con Skarcita.

Collao, por su parte, también recibió críticas tras ser acusado de ‘blanquear’ la imagen de Gutiérrez.

La defensa de Max Collao

Collao se defendió de las críticas en el programa “No es lo mismo” de Tevex. “Yo estoy baleado por todos lados, osea ‘soy lo peor’, le hablan a mi señora y le dicen ‘¿Por qué estás con él? Retírate antes de que seas maltratada porque le da pantalla a un abusador”, relató.

“Yo soy periodista, viejo, estudié cinco años para hacer la pega, si los otros medios no han sido capaces de hacer el trabajo que tenemos que hacer, ese ya no es mi problema“, añadió luego, según consignó el portal Publimetro.

Por último, el comunicador recalcó que no buscó cambiar la opinión pública respecto al exuniformado.

“Tuve que explicar a toda la gente en redes sociales que ‘esto no es un lavado de imagen, no es para refutar, no es para hacer algo controversial con respecto a lo que le pasó a Scarlette, muy por el contrario, son los hechos según Rubén Gutiérrez“, cerró.