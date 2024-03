Comparte

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, explicó la convocatoria de Ben Brereton luego que no fuera considerado en la nómina inicial por no hablar español.

“Siempre fui claro en los conceptos sobre Ben Brereton y estoy seguro de eso. Las diferentes interpretaciones no van por cuenta mía y en eso no me voy a meter porque las interpretaciones las hacen de acuerdo a lo que quieren hacerlas. Lo que dije sobre Brereton es que me interesa que él, estando en una selección de habla hispana, cada vez se ocupe más para hablar español porque tiene que ver con la convivencia y la comunicación dentro de la cancha. Pero eso no lo condiciona para una convocatoria. Dado las lesiones que se fueron produciendo, veíamos bien de que tuviera esa posibilidad de estar en la selección, como otros muchachos”, dijo en conferencia de prensa.

“Cuando tuve una charla ahora fue siempre con traductor. Pero él está entendiendo de acuerdo a lo que me manifiesta. Él aparentemente me entiende. Lo que pasa es que hay que hablarle muy despacio y en el fútbol no se habla así, por el contexto. Pero ojalá pueda estar más preparado en ese aspecto”, agregó.

Por último, el Tigre aclaró que Brereton “se siente mucho más cómodo de delantero centro, que por los extremos”.