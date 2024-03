Comparte

Sigue la cuenta regresiva para ver en pantalla el nuevo reality de Canal 13 “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”, el cual se tomará el prime de la mencionada casa televisiva desde abril.

El espacio tendrá a sus competidores viviendo como hace aproximadamente 200 años, enfrentándose a competencias extremas de cuyo resultado dependerá si toman un rol de señores con grandes beneficios o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.

Y hoy en el matinal “Tu día”, dos de los participantes que serán parte del reality fueron presentados. Uno de ellos ya se había revelado, Pangal Andrade, y la otra fue toda una sorpresa: la española Gala Caldirola.

En 2017, con sólo 23 años, Gala llegó a Chile como una de las participantes del reality “¿Volverías con tu ex?”, y lo hizo en su condición de ex novia del italiano Marco Ferri. Y pese a que no logró ganar el reality, causó gran impacto y conmoción por su historia, personalidad y belleza.

“No sé si yo era tan niña buena, sí creo que es un tema de la educación que me dieron. A mí no me enseñaron a hacer la guerra, me enseñaron a vivir en paz y en armonía y a construir relaciones sanas. No soy una persona tóxica, y eso sigue intacto en mí”, comenta la española al respecto.

En los siete años que han pasado desde entonces, Caldirola se casó con el futbolista Mauricio Isla, fue madre, vivió en tres continentes, se divorció y tuvo un mediático aunque breve romance con Mauricio Pinilla.

“La mujer que soy hoy es más madura, tiene más personalidad, más claridad, es más estable y más consciente. Ahora vivo en una etapa de mucha plenitud”, explica.

Para Gala, ahora de 31 años, “¿Ganar o Servir?” será su segundo reality de encierro, y dice estar nerviosa.

“Lo bueno es que esta vez sé a lo que voy, no es algo nuevo. Y tengo la sensación de que voy a hacer muchos amigos, que me voy a llevar bien con todo el mundo”, asegura, y añade que aceptó ingresar porque “tengo ganas de volver a reconectar con la gente que me dio la oportunidad de quedarme en Chile, que me vuelvan a conocer, a esta nueva Gala. Quiero que tengan una actualización de mí”.

Y esta nueva Gala, asegura, es muy parecida a la que ya conocimos. “Mis amigos me dicen que sigo teniendo ese punto de ingenuidad e inocencia que siempre tuve, sigo siendo muy romántica, mimosa, de piel y poco conflictiva. Pero creo que esta vez respondería más si me buscan, porque tengo menos paciencia, tengo más opinión y muchas más cosas por las que tengo que defenderme. Porque ahora no soy sólo yo, ahora tengo una pequeña de seis años para la que quiero ser un ejemplo, y soy mucho más autoprotectora”, indica.

Acerca del nuevo reality, Gala está encantada con el formato de época. “Me parece súper entretenido lo de tener que vivir en otra época. Me encanta la ropa que tendremos que usar, me parece una maravilla no tener que pensar todos los días en qué ponerse. Y obviamente prefiero que me sirvan a tener que servir, todos escogeríamos eso, pero no tengo problemas en seguir las reglas”, afirma.

Además, consultada por su estado sentimental, Caldirola asegura entrar soltera al reality: “Ya no soy la misma chica que era hace siete años, pero me gusta estar en pareja, creo mucho en el amor. Estoy soltera, soy intensa y necesito mucho la piel”, confiesa.

¿Cómo será su relación con Oriana Marzoli y Luis Mateucci?

En el encierro se reencontrará con dos figuras a las que conoció en “Volverías con tu ex”: Oriana Marzoli, quien fue su mayor enemiga, y Luis Mateucci, con quien tuvo un breve romance en el reality mientras éste aún era pareja de Oriana. En torno a ellos, Gala dice estar tranquila.

“No he vuelto a tener ningún tipo de relación con Oriana. Sé que en estos años ha seguido haciendo comentarios sobre mí. Nunca entendí su odio hacia mí, pero yo estoy en otra parada, construí una vida completa y no tengo tiempo para prestarle atención a cosas que no me interesan, aunque ella sí me preste atención a mí. Espero que si nos volvemos a encontrar, ella después de tantos años, haya madurado y no tengamos que volver a vivir en conflictos, porque es muy desagradable, una tortura para todos, no sólo para mí”, comenta sobre la española-venezolana.

En torno a Mateucci, en tanto, pone los puntos sobre las íes. “Personalmente no me interesa conversar de nuevo con Luis porque no somos amigos, apenas tenemos contacto después del reality. Hemos tenido algún encontrón porque en varias ocasiones se ha referido a mí, y eso no me gusta. Si en algún momento él quiere aclarar algo o entender por qué me he molestado, me lo puede preguntar, pero si no pregunta, no le diré nada yo a él”, manifiesta.

Ante la posibilidad de que Luis y Oriana sean aliados y vayan contra ella, Gala está relajada. “Yo vivo en el presente y no tengo interés en conflictos, pero si Luis y Oriana me vienen al choque, para adelante no más. Si me la pude con ellos a los 23 años, con 31 me va a costar mucho menos aguantármelos”, indica, y añade que entre los dos escogería tener de sirvienta a Oriana:

“Escogería a Oriana, no a Luis. Es por respeto a Dani (Aránguiz), porque la conozco y me cae bien, y si entro en conflicto con Luis siento que de alguna manera entraré en conflicto con ella también”, asegura.

¿Dónde puedes ver el reality?

Cabe destacar que tras la exitosa experiencia del canal Tierra Brava Extendida que se emite por los cableoperadores VTR y Claro, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” también se emitirá por VTR y Claro y contará con contenido exclusivo todos los días por dichos servicios de televisión de pago. Asimismo, en medio del mundo multiplataformas de hoy, el nuevo reality del 13 se podrá ver, además, por 13.cl y 13Go.