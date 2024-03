Comparte

Hoy en “¡Qué dice Chile! Prime”, el programa animado por Martín Cárcamo tendrá nuevamente a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, los equipos que se enfrentarán estarán integrados por las familias de dos figuras de la TV. Primero estarán “Toma cachito e’ goma”, compuestos por los hijos de Carolina Arregui, Mayte Rodríguez, Óscar Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez y María Jesús Sothers. Por el otro lado estarán los “Team González”, compuestos por el gimnasta Tomás González y sus tres hermanas, Coté, Vale y Pauli.

Se tratará de la primera vez que los cuatro hijos de la actriz de “Ángel malo” se reúnan en un set de televisión. Y todos ellos tienen ocupaciones muy diferentes. Mayte, conocida actriz y influencer, afirma haberlo pasado muy bien en el programa. “Fue muy entretenido. Estaba esperando con ansias el día de poder juntarme con mis hermanos, porque ellos no tienen nada que ver con mi mundo. Me río mucho con ellos, son todos muy carismáticos y con muchas cosas que decir”, sostiene.

Por su parte, Óscar, el mayor del clan, ha tenido oportunidades en televisión, pero las ha desechado. “Una vez me ofrecieron aparecer en ‘Música Libre’, que bailara coreografías estilo Backstreet Boys, pero yo estaba en una etapa donde escuchaba punk hardcore y andaba con un mohicano teñido verde, así que eso no era lo mío. Yo estaba en otra, quería salir a la naturaleza, me gustaba el surf, la playa, no quería estar encerrado en un estudio haciendo algo que no me convencía”, recuerda el primer hijo de Arregui con su primer esposo, el ex director de telenovelas Óscar Rodríguez (“La madrastra”, “Los títeres” y “Fuera de control”, entre otras).

El otro hijo de Carolina con Óscar, Miguel Ángel, es comunicador audiovisual, pero actualmente se dedica a emprendimientos personales. Curiosamente, él se encontraba en gestación cuando su madre grabó “Ángel malo”, y se dice que su nombre se debe a la teleserie. “Yo creo que el nombre de la teleserie puede haber influido en mi nombre, pero como algo inconsciente. Nunca la he visto, pero sé que fue un hito y que en nuestras vidas y a nivel nacional hay un antes y un después de esa teleserie. Yo estaba en mi mamá en esa época, así que fue mi primera actuación”, comenta.

Finalmente, María Jesús Sothers, hija de Arregui con su segundo esposo, trabaja en producción de eventos y con su madre, además de haber hecho un espacio en REC, la señal del recuerdo del 13. “Es primera vez que participamos en un programa juntos los cuatro y nunca me imaginé que iba a ser posible porque mis hermanos trabajan en otras áreas. Mi mamá siempre me dice que soy su clon, pero jamás en la vida podría llegar a hacer un personaje como los que ella hizo”, admite la también actriz que ha estado en teleseries como “Wena profe” y “Amar a morir“.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Emma, que formula, ejecuta y evalúa programas psicosociales escalables e incide en políticas públicas para el desarrollo integral de la mujer madre en situación vulnerable.