Desde el año pasado han habido varios rumores en torno a un posible amorío entre Roberto Cox y Sabrina Sosa.

Si bien ambos habían desmentido una relación amorosa entre ellos, nuevamente están en el ojo del huracán por un intercambio de palabras en las redes sociales.

A raíz de ello, a Sosa en el programa Que te lo digo le consultaron respecto a ello y contestó con toda sinceridad.

“Yo con Roberto éramos amigos y lo que fuera, pero para pareja no. No era mi chico, entonces por qué me iba a generar algo”, comenzó diciendo.

“Me han escrito un montón en redes o gente cercana preguntándome qué onda, cómo estoy. La verdad es que estoy bien, si con él éramos amigos, y solamente eso. Quizás no es mi estilo de chico, es eso, de lo que yo busco en mi vida”, agregó.

Tras ello, expuso que le gustaría que al comunicador le fuese bien en el ámbito amoroso “ojalá les resulte, que estén bien y que encuentren el amor ambos”.

Finalmente, Sabrina comentó que hace poco retomaron su relación “ni vacaciones juntos para aclarar. Mi vida amorosa no está yendo para ese lado, por este momento (…) Se recuperó esa buena onda que teníamos antes, pero mi vida amorosa no”.