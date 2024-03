Comparte

Un importante destino es el que tiene la animadora Faloon Larraguibel, luego de que fuera confirmada como la nueva participante de “¿Ganar o Servir?“, el nuevo reality de Canal 13.

A través de las redes sociales, confirmaron que la animadora de ‘Zona Latina’ se integraría a la lista de los participantes que formaran parte de este encierro de época.

Recordemos que hasta el momento se encuentran confirmados Naya Fácil, Botota Fox, Coca Mendoza, Luis Mateucci, Pangal Andrade, Blue Mary, Oriana Marzoli y Gala Caldirola.

Ahora, a esta lista, se uniría la comunicadora Faloon Larraguibel, transformándose en la última confirmada.

El episodio de VIF que sufrió Faloon Larraguibel

Un aspecto a señalar que es Larraguibel sufrió un episodio de violencia intrafamiliar por parte de su expareja, Jean Paul Pineda, a lo cual se refirió.

“Si no me atrevía ahora no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro. Esto es para mí un proceso de sanación, de volver a reencontrarme y reencantarme con la persona que soy”, expresó sobre su ingreso, y el duro episodio que enfrentó.

Por otro lado, señaló que las conversaciones para ingresar al reality vienen de hace dos meses, “y solo coincidió con este incidente la decisión final que tomé“.

En la misma línea, comunicó su renuncia al canal Zona Latina, en donde trabajó por 10 años.

“Mi decisión de irme de Zona Latina la venía conversando desde hace mucho tiempo. Estaba esperando una oportunidad de estar en otro lugar, de conocer gente nueva, hacer otro tipo de trabajos. Quiero embarcarme en este nuevo desafío para volver a saber qué es lo que yo quiero de ahora para adelante“, repasó.