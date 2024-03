Comparte

Recientemente, Cristián Campos compartió un comunicado luego de que la Fundación para La Confianza presentara una querella en su contra por un supuesto abuso sexual contra Raffaella di Girolamo, la hija de su expareja, Claudia di Girolamo.

“Nunca jamás en mis 67 años, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad”, comenzó diciendo.

“He sido un buen padre, buen tío y padrino, y he compartido, y convivido siempre con sobrinas, hijos e hijas de amigos, pololas y parientes”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “jamás ha existido algún asomo de duda, testimonio o suspicacia respecto a la rectitud de mi conducta con menores. Al contrario. Siempre he mantenido relaciones sanas, de confianza y cariño mutuo”.

Actos de injusticia contra hombres inocentes”

Luego, comentó que se enteró de esta querella por medio de las redes sociales de José Murillo, quien es el director de la Fundación para La Confianza “considero que las RR. SS. no son la plataforma adecuada para que una fundación que acoge temas tan delicados, ventile su información. Sobre todo, si el afectado no ha sido notificado judicialmente”.

“El Sr. Murillo -quien conoce de cerca estos temas-, debería saber que siempre hay familias detrás, y mostrar más empatía, delicadeza y respeto”, añadió.

En la misma línea, expuso que esta querella le parece “abyecta” y señaló “he vivido en carne propia, a través de mi familia política, el dolor y el beneficio de denunciar abusos, pero también conozco casos en que el tema se presta para llevar a cabo actos de injusticia contra hombres inocentes”.

No soy un mal bicho

“La Fundación para la Confianza crea desconfianza en mi historia de vida, y de paso, revictimiza a mi mujer, quien sí vivió episodios reales de abuso”, insistió.

“Quienes me conocen saben que soy un buen hombre y he hecho siempre un esfuerzo por llevar una vida limpia, lo más empática y amorosa posible. No soy un mal bicho, y no merezco ser acusado de tal”, cerró el actor.