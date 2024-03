Comparte

Queda poco para terminar el casting del nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”. El espacio, que se tomará el prime del 13 desde abril, tendrá a sus competidores viviendo como hace aproximadamente 200 años, enfrentándose a competencias extremas de cuyo resultado dependerá si toman un rol de señores con grandes beneficios o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.

Y hoy es el turno de un nuevo confirmado. Su nombre es José Ángel González, es conocido en el ambiente deportivo como “El Poeta del Relato” y, además de relator de fútbol, es un poeta publicado.

“En primero medio estaba enamorado de una compañera, y mi profesora me dio como tarea escribir mis sentimientos. Desde entonces, cada vez que me siento así, escribo poemas y cuentos. En 2013 gané dos concursos hispanoamericanos de escritura, y dejé mis estudios de veterinaria y saqué un libro autogestionado. Ahora estoy desarrollando en mi mente un par de novelas”, asegura.

Su otra gran pasión es, naturalmente, el fútbol. “Vengo de una familia de fútbol, mi padre fue seleccionado de la VI región, estuvo en Ferroviarios, mi hermano fue cadete en Colo Colo. Yo en cambio como futbolista soy un excelente relator”, indica José Ángel, y cuenta que llegó al relato por casualidad cuando ejercía de fotógrafo en un sitio deportivo.

“Ese primer relato lo hice desde la cancha, al lado del arco, la peor posición posible, pero me sabía los nombres de todos y resultó bien. Tengo mucho pánico escénico, pero cuando me dicen ‘al aire’, me transformo, saco la voz. La mejor coincidencia de mi vida es relatar fútbol”, narra.

Gracias al relato llegó a ser editor de un sitio de deportes y hasta ha logrado relatar partidos amistosos en TV, en 2019.

Además, el año antepasado participó en el concurso “La Nueva Voz del Gol”, en TNT. Actualmente es locutor en el sitio RumboDeportivo.cl y en radio Colo-Colo. “Siempre trato de estar en tercera división porque no me gusta olvidarme de dónde vengo. Pero ya llevo 10 años en esto, y si se da el salto a primera, me siento preparado”, indica.

Por eso, cuando le llegó el ofrecimiento de entrar a “¿Ganar o Servir?”, aceptó de inmediato. “Una amiga me había dicho hace años que mi forma de ser podía servir para un reality, por ser medio histriónico, así que esta era una deuda que tenía hace tiempo. Aunque igual yo creo que el reality para mí era ‘Amor Ciego’”, admite.

Esto porque confiesa que el amor es un tema sensible para él. “Mi vida amorosa es una tragedia. Tengo 34 años de edad y llevo 34 años soltero. Me he enamorado menos de 10 veces, pero cuando me gusta una persona, me gusta de verdad, y no me puedo fijar en nadie más. Nunca he sido correspondido lamentablemente”, cuenta.

Según José Ángel, la constante en su vida es comprometerse demasiado con las chicas que le gustan. “Cuando me gusta alguien soy capaz de jugármela más de un año. Una vez me la jugué casi dos años, y nada”, admite.

Es por eso que guarda un curioso souvenir de su historia amorosa. “Tengo una colección de peluches, uno por cada vez que quise regalar un peluche. La última vez que los conté eran 97. Y son de todo, tengo ositos, elefantes, pero también de Street Fighter, de Zelda, un Alf”, confiesa, y agrega que espera que en el encierro las cosas cambien.

“Estoy más enfocado en las dinámicas y competencias, pero puedo conocer a alguien adentro, no estoy cerrado a encontrar el amor. Algún día me tiene que tocar”, manifiesta.

Cabe destacar que tras la exitosa experiencia del canal Tierra Brava Extendida que se emite por los cableoperadores VTR y Claro, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” también se emitirá por VTR y Claro y contará con contenido exclusivo todos los días por dichos servicios de televisión de pago.

Asimismo, en medio del mundo multiplataformas de hoy, el nuevo reality del 13 se podrá ver, además, por 13.cl y 13Go.