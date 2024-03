Comparte

Una reciente polémica afloró en la vida del actor Cristián Campos, luego de que se publicara una querella de abuso sexual, presentada por Raffaella di Girolamo, hija de Claudia di Girolamo.

En este sentido, comenzaron a surgir múltiples acusaciones en contra del intérprete. Uno de estos fueron unos audios enviados a Willy Semler

Los registros se habrían originado en el contexto de la acusación que hizo contra su colega por parte de su expareja, conocida como “La Curura“.

“Él me violentó psicológicamente. Tiene un cuadro de bipolaridad tipo 1 y mitomanía, y en virtud de ese padecimiento, creo que generé una dependencia emocional que me llevó a desarrollar una relación anormal con él“, fue parte de lo que expresó la joven de 27 años en la oportunidad, en contra de Willy Semler.

Los audios de Cristián Campos a Willy Semler

En medio de la polémica querella en contra de Campos, que desató múltiples reacciones, La ‘Curura’ reveló una conversación que habría existido entre el acusado y Willy Semler.

En específico, Campos felicitaba a Semler en la conversación de WhatsApp por su relación con una mujer joven.

“Este tipo de relaciones, con diferencia de edad, abrumadoras, pero que en el hecho no se sienten cuando uno la vive, siempre la relaciono con esos partidos de despedida de los futbolistas, como el de Caszely, que todos los jugadores se prestan y te dejan hacer goles“, expresa Campos.

Luego el intérprete agregó: “Mientras dure, disfrutarlo nada más, poh hue… pura vida. Y preocuparse de no hacer daño para que nadie quede resentido, eso es lo principal… Qué rico y sobre todo si, además, hace los trámites. Hue… que yo abomino las contribuciones y esas cosas (…), me imagino que con una mujer de 27 no seguirás con ayuno, eso sí que ya sería una epopeya“.

