Comparte

Vasco Moulián comentó la última publicación en redes sociales de Pedro Campos, quien manifestó públicamente su apoyo a Raffaella Di Girolamo tras la querella por abuso sexual contra su padre, Cristián Campos.

Recordemos que durante la jornada pasada Pedro compartió en su cuenta de Instagram el comunicado emitido por la familia Di Girolamo donde denuncian al actor de 67 años.

Según se indica en el documento, los hechos se registraron en la década de los 90, cuando Cristián estaba casado con la madre de Rafaella, la también actriz Claudia Di Girolamo.

La muestra de apoyo de Pedro a su hermana generó diversas reacciones en redes sociales, entre ellas la de un mediático rostro: Vasco Moulián.

“Pedro querido te conozco desde que eras un niño y con tu padre siempre hablamos del inmenso amor que te tenía a ti y a tus hermano, solo te puedo decir que alguna vez tu papá fue como un padre para papá que se me fue muy joven solo les suplico un poco de piedad (sic)”, expresó el empresario en los comentarios.

Junto a lo anterior, indicó: “Pedro una vez más solo te pido piedad por tu papá recuerda que yo perdí al mio y tu viejo me entrego mucho amor no te imaginas la pena que tengo en mi alma de como han caído en las redes de prensa leerte solo me puede generar una impotencia feroz no sigan el los medios de comunicación no se ganan los juicios no sean rascas te lo suplica un amigo de tu Papá (sic)”.

Revisa el registro: