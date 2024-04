Comparte

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de ‘Tierra Brava‘, reality de Canal 13 que se encuentra en su recta final.

En este último episodio se debía realizar unos duelos de eliminación, donde uno de estos tenía como protagonistas a Daniela Aránguiz y Luis Mateucci, donde solo uno continuaría en el encierro.

No obstante, una inesperada noticia se dio a conocer previo a que iniciara esta competencia, la cual surgió de Aránguiz.

“Me llevo amigos, me llevo recuerdos, pero yo hoy día no voy a competir“, partió comentando la comunicadora.

Luego prosiguió con sus palabras: “Tampoco podría competir con Luis. Él quiere que gane yo. Y de los dos, la única persona que tiene la posibilidad de ganar este reality es él. Y si él gana este reality, ese triunfo también va a ser mío“.

Tras esto, Daniela Aránguiz repasó su decisión de abandonar la competencia de ‘Tierra Brava’: “Yo abandono este duelo porque sé que Luis no va a competir conmigo. Ya lo hizo una vez, me lo viene diciendo hace días que él no podría competir conmigo, que me va a dejar ganar. Así que este triunfo es tuyo. Tienes que ganar“.

La reacción de Luis Mateucci en ‘Tierra Brava’

Las palabras de Aránguiz rápidamente hicieron eco en Luis Mateucci, quien reaccionó a la decisión que tomó su pareja.

“Es una mujer increíble, única. Estoy nervioso de verdad, porque yo no iba a competir. Prefiero perderme el reality antes que competir con ella, porque la encuentro como una mujer que nunca competiría conmigo. Y yo tampoco lo haría con ella”, fue parte de lo que expresó el trasandino.

Aquí puedes revisar el momento: