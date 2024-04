Comparte

Nuevos detalles de la ruptura entre Carla Jara y Francisco Kaminski surgieron el pasado martes en el programa “No es lo mismo” de Canal Tevex.

En específico, fue el periodista Patricio Sotomayor quien entregó antecedentes de este inesperado quiebre, luego de que los comunicadores mantuvieran una relación de siete años.

Recordemos que, poco después de darse a conocer la separación, rápidamente surgió el rumor de una tercera persona involucrada, quien sería nada más que la comunicadora Camila Andrade.

Ahora Sotomayor compartió nuevos antecedentes sobre la relación de Kaminski y Jara, donde esta última supuestamente le habría hecho cumplir una promesa al hombre, antes de casarse.

La promesa que exigió Carla Jara

“Carla Jara igual le tenía sangre en el ojo a Kaminski, por decirlo de alguna manera“, inició comentando Sotomayor.

Tras esto, reveló cuál habría sido la exigencia de Jara: “Cuando se iban a casar, Carla Jara hace que Francisco Kaminski cumpla una promesa y le dice ‘no más llamados por teléfono’, ‘no más arrancarse por aquí y por allá, ‘no más discoteque en la noche“.

En esta línea, prosiguió: “De ahí viene el dicho, el que nace chicharra muere cantando. Y ella sabía la chichita con la que se estaba curando (…) Ella sabía la chichita con la que se estaba curando“.

Titi García-Huidobro, por su parte, aclaró que no buscaban culpar a Carla Jara de la situación, sino que “sólo estamos haciendo un análisis de lo que le sucede a muchas parejas, no solo a mujeres si no que también hombres“.

“Creemos que vamos a cambiar a la persona de la cual nos enamoramos y lamentablemente, es muy difícil cambiar a una persona“, cerró la comunicadora.