Trinidad Neira, la hija mayor de Pamela Díaz, es muy activa a través de sus redes sociales y comparte varios registros.

Recientemente, subió una fotografía donde se le veía posando frente a un espejo y mostrando su abdomen.

Tras ello, hubo algunos cibernautas que opinaron sobre su aspecto físico y aseguraron que estaría muy delgada.

Frente a ello, la influencer no se quedó callada y respondió duramente a los “haters” a través de sus historias.

“A mí la verdad no me afectan los comentarios sobre mi físico ¡me encanta mi cuerpaaaaa!”, comenzó diciendo.

“Pero creo que la gente debería empezar a ser más empática y pensar antes de hablar, no saben cómo pueden afectar a una persona y las decisiones que pude tomar”, cerró Neira.