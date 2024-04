Comparte

El nombre de Camila Andrade se ha encontrado en la palestra estos días, luego de que los rumores señalaran que fue quien provocó el quiebre de Carla Jara y Francisco Kaminski.

Y ahora, quien se sumó a este rumor, fue nada más que la ex ‘Calle 7’, Eliana Albasetti, quien compartió una ‘indirecta’ que estaría dirigida a Andrade.

“Bueno, ustedes saben que yo estoy fuera de toda polémica“, inició señalando la influencer que defiende el veganismo, a través de Instagram.

“Les quiero dejar una frase…”

Luego prosiguió: “Con los únicos que discuto, lucho, me enojo y me pongo en cosa de pelea y discusión es por y para los animales“.

Sin embargo, luego compartió una ácida frase: “Les quiero dejar una frase que a mí en su momento me hizo mucho sentido y me ayudó y me sigue ayudando mucho”.

De esta forma, expresó: “‘Dios, el tiempo o en quien tú creas se va encargar de poner a cada payaso en su circo, a cada cura en su iglesia y a cada (hizo una pausa) en su esquina’, un besito, que tengan lindo día”.

La antigua polémica entre Eliana Albasetti y Camila Andrade

Cabe destacar que entre Eliana Albasetti y Camila Andrade hay historia. Ambas participaron en el extinto programa juvenil ‘Calle 7’, de TVN, donde protagonizaron varios conflictos.

Fue en el programa ‘Sígueme’ de TV+ donde la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que Eliana que le ‘tenía mala’ a Camila en aquel entonces, porque supuestamente Andrade se había involucrado con su pololo, Federico Koch.