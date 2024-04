Comparte

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump aconsejó a Israel acabar “rápidamente” con la ofensiva en la Franja de Gaza ante la pérdida de apoyo de la opinión pública como consecuencia de las imágenes publicadas por el Ejército israelí sobre sus continuos bombardeos contra el enclave, que han dejado más de 33.000 muertos.

“Lo que he dicho muy claramente es que acabemos con esto y volvamos a la paz, y dejemos de matar gente. Y esa es una declaración muy simple. Acabemos con esto. Tienen que terminar lo que empezaron. Tienen que terminarlo. Terminen con esto, y terminen rápido, porque tenemos que, tienen que volver a la normalidad y a la paz“, declaró Trump durante una entrevista en el programa de televisión ‘The Hugh Hewitt Show‘.

Además, reafirmó su apoyo a Israel ante los intentos de “manipular” sus palabras, destacando que se trata de un “consejo” que da a las autoridades israelíes.

En ese sentido, expresó que las imágenes que publican las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre los bombardeos contra edificios en la Franja son “atroces y horribles”, y que hacen pensar a la gente en que “hay muchas personas en esos edificios”.

El exmandatario explicó que no entiende las razones por las que publican dichos vídeos, que son la razón por la que están perdiendo apoyo entre la población “a lo grande”.

“Hay que acabar de una vez y volver a la normalidad. Y no estoy seguro de que me guste la forma en que lo están haciendo, porque tienes que obtener una victoria. Tienes que tener una victoria, y les está tomando mucho tiempo. Y la otra cosa que odio es que saquen vídeos todo el tiempo. Todas las noches publican imágenes de un edificio colapsando. No deberían publicar cosas así. Es por eso por lo que están perdiendo la guerra de las relaciones públicas. Israel está absolutamente perdiendo la guerra de la opinión pública”, añadió el magnate.

Agencia Uno – Europa Press.