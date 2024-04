Comparte

En el reciente capítulo de Tal Cual, Paty Maldonado se robó gran parte de la atención luego de que José Miguel Viñuela le hiciera una llamativa pregunta.

Todo esto, porque según el comunicador, habría rumores que decían que Paty podría postularse para el puesto de alcaldesa de la comuna de Las Condes.

“¿Es verdad que te lo propusieron?”, le preguntó Viñuela, a lo que Maldonado contestó “sí, pero no de Las Condes: de Curacaví”.

Luego, la “Maldito” descartó esta posibilidad “pero quiero decirlo al tiro, porque hay muchísima gente, la de las ferias, los bomberos, los agricultores… quiero decirles que por ningún motivo”.

“Lo lamento en el alma no poder ayudarlos. No me voy a meter en algo que, a mi juicio, hoy día está complicado”, agregó.

Tras ello, expuso que el actual jefe comunal de Curacaví, Juan Pablo Barros, (Ind.UDI), no puedo ir a la reelección, pero que se comprometió a apoyar a la próxima autoridad.

“¿Del color que sea?”, insistió Viñuela y la opinóloga contestó con toda sinceridad “tan pluralista no soy”.

Finalmente, Maldonado recalcó su postura y dejó en claro que no está interesada en incursionar en el mundo de la política “de corazón, no saben lo agradecida que estoy de la confianza… pero no. La política hoy día está hecha una mierda (…) hace diez años, tal vez ahí sí”.