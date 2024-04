Comparte

Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini cobró gran fama tras llegar a la final de ‘Gran Hermano’, el reality de CHV que se emitió el año pasado.

Desde entonces, la oriunda de Chiloé se ha mostrado muy activa en Instagram, plataforma en donde ya suma más de 340 mil seguidores.

Y fue precisamente en la plataforma digital donde la exchica reality compartió una inesperada noticia: comenzó a estudiar.

“En mi segundo día” – Jennifer Pincoya

Con una fotografía, Jennifer Pincoya mostró que inició sus estudios, y nada más que como manicurista.

“Mi segundo día de clase de manicurista. Los invito avenir a capacitarse en este instituto, hay muchos cursos pensados para ti“, partió comentando.

La publicación generó positivos comentarios, donde los cibernautas aplaudieron la iniciativa de Pincoya.

“Me encanta, me acuerdo cuando decías que querías ser manicurista desde el reality“, “Manicurista pedicurista tens chica reality cocinera” y “Felicitaciones, se está haciendo realidad uno de tus sueños“, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Las íntimas confesiones de Pincoya

Hace unas semanas la finalista de Gran Hermano fue invitada a ‘La Caja de Pandora’, donde habló de su lado más íntimo.

“Estamos en un mundo que está evolucionando, si uno no evoluciona, se queda en la antigüedad“, partió comentando.

Tras esto, se refirió a su sexualidad, donde sostuvo que “a esta edad, uno tiene que aprovechar de hacer de todo… si la vida es una. Haría un trío, un cuarteto, de todo“.

“Lo dije públicamente, me quiero hacer uno, pero primero me quiero enchular, me voy a hacer de nuevo. Mostraría todo“, relató, señalando que le gustaría ingresar a OnlyFans.