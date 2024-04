Comparte

Recientemente, el vocalista de Glup, Koko Stambuk, a través de sus redes sociales pidió disculpas públicas a Melina Noto por el episodio de acoso en Casablanca el fin de semana.

Recordemos que, el artista intentó forzar a la animadora para que lo besara en el escenario de la fiesta de la Vendimia.

En ese sentido, Koko utilizó su perfil de Instagram para lamentar lo ocurrido y referirse a su actitud.

“Quiero pedir una gran disculpa a Melina Noto por lo que pasó este domingo en Casablanca, este no es un video de justificación, no es para normalizar las cosas, es de disculpas por las cosas que pasaron”, comenzó diciendo.

“Yo jamás me atrevería a cuestionar el sentir de una mujer, ni de una persona, he pensado mucho en qué decir realmente, no queda nada más que admitir que cometí un error”, añadió.

Asimismo, agregó “creo que todos somos seres humanos, a veces hacemos cosas que no están bien, en la desconstrucción de una sociedad en la que yo fui criado, voy comprendiendo cosas, voy creciendo, entendiendo cosas que normalizamos y no están bien”.

Luego, expuso lo siguiente: “Me hago cargo de mi error y también de las consecuencias que puede tener mi error ya sean legales, también con mi banda y la gente que quiero”.

“Me avergüenzo, pido disculpas sinceramente, creo que fue un error y hay que aprender a que estás cosas no sucedan más”, cerró Koko.

Revisa la publicación de Koko Stambuk