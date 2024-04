Comparte

En el reciente episodio de “Ahora Caigo”, participaron los exintegrantes del destacado programa de talentos de TVN “Rojo”.

Si bien, ese era el atractivo de hoy, la atención de los televidentes estuvo en una grave falta de ortografía que se mostró en pantalla.

Todo esto, cuando Icha y Matías Falcón estaban enfrentándose y debían descifrar la palabra que significada “chocar con violencia”.

Luego de que Falcón adivinara, salió en pantalla la palabra “colicionar”, siendo que debería ser “colisionar”.

Sin duda esto generó varias críticas en las redes sociales, donde no perdonaron este error de producción.

“Cómo chu… van a poner colisionar con C, horrible”, “Terrible me parece”, “Que vergüenza”, “Se pasaron…”, “Condorazo”, “Algo no cuadra…”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.