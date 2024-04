Comparte

La influencer Naya Fácil una vez más compartió una de sus vivencias a través de las redes sociales, donde en esta oportunidad, involucró a Carabineros.

Este jueves, la embajadora del Festival de Viña 2024 relató que al despertar, se encontró con la presencia de la policía frente a su casa.

“Me están hue… No puedo tener un día normal, está Carabineros afuera de mi casa. Me acabo de terminar de duchar, porque voy atrasada saliendo y está Carabineros fuera de mi casa, no sé por qué o qué (…) Hay dos patrullas de Carabineros. Qué mierda. No he hecho nada“, expresó inicialmente, según informó CHV Noticias.

Posteriormente, reveló que el motivo de la presencia policial estaba relacionado con su nuevo vehículo, la “Nayipeta“.

“De verdad me asusté” – Naya Fácil

“Les voy a contar qué pasó (…) alguien vio mi auto rosado en mi casa, un vecino, y llamó a la policía y dijo que por qué había un auto rosado en ‘la casa mía’“, explicó.

“Cómo es posible que no se acerquen a preguntar antes de llamar a la policía, deberían, no sé, investigar un poco antes de actuar. Pero les dije (a los Carabineros) que el auto es mío“, agregó.

Asimismo, relató que los Carabineros le informaron: “Un vecino llamó y dijo que en tu casa hay un auto rosado y por qué hay un auto rosado en tu casa“.

“Es bueno que estén alerta, pero es malo porque me hicieron pasar un mal rato. De verdad me asusté. Imagínate, apenas estaba despertando“, concluyó.