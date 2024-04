Comparte

Hoy en “¡Qué dice Chile! Prime”, el programa animado por Martín Cárcamo tendrá nuevamente a dos equipos de celebridades jugando para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión, los equipos que se enfrentarán serán “4 Flantásticos”, compuestos por los ex “Morandé con Compañía” Paola Troncoso, Gustavo Becerra, Patricio Fuentes y María José Quiroz; y “Reyes del Mambo”, compuestos por dos ex Reyes del Festival de Viña, el animador Matías Vega y la modelo Betsy Camino, y dos ex reyes Guachaca, el periodista Nacho Pop y la locutora radial Evelyn Bravo.

Para Matías Vega, quien destaca como animador de las actividades en “Tierra Brava” y tendrá el mismo rol en “¿Ganar o Servir?”, será su segunda vez en el programa, y pone énfasis en lo significativo que fue formar parte de ese equipo y reencontrarse con su compañera de reinado.

“Éramos todos ex reyes en el equipo. Betsy y yo fuimos los últimos reyes coronados del Festival de Viña en 2018, después de eso hubo sólo embajadores. Fue muy entretenido estar en camarín y en maquillaje decidiendo el nombre que iba a tener el equipo”, indica Matías.

El equipo ganador donará 2 millones de pesos a la Fundación Gol de Oro, compuesta por un grupo de apasionados por el fútbol que hacen uso de ese deporte como una herramienta para ayudar a niños en riesgo social.