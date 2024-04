Comparte

Claudia Schmidt arremetió contra la modelo Camila Andrade, a quien responsabilizó por la separación de Carla Jara y Francisco Kaminski.

Recordemos que la ex Mekano acusó a Andrade de tener una relación extraconyugal con su esposo (de quien ahora se encuentra separada).

Según indicó, en medio de las últimas vacaciones familiares que vivieron en Brasil descubrió mensajes enviados por Camila a Kaminski a las 2 de la mañana.

“Puedes hablar ahora, avísame” y “te quiero mucho, hablamos después“, se expresaba en los escritos, según el relato de Jara.

“Eso no se hace“

La polémica fue abordada por Schmidt en Zona de Estrellas, quien declaró: “Yo sí siento que ella (Camila Andrade) es responsable“.

“Si yo sé que esa persona, que en este caso es Kaminski, tiene un matrimonio, no se ha ido de la casa, conozco toda la historia porque seguramente la conoce, porque obviamente una siempre le pone el hombro para que llore un poco el hombre de los problemas que tiene en la casa, y todo eso“, agregó.

“Y tú andas mandando mensajes a las dos de la mañana. ¡Loco! Tú no estás entendiendo el tema (…) Y menos, menos, cuando hay una familia con un menor de edad entremedio”, agregó la panelista.

“La Camila no es mamá, nunca tuvo una relación de un matrimonio, y tiene un estilo de vida diferente. Pero ese tipo de comportamiento, de mandar mensajitos a las dos de la mañana, cuando sabes que él está con su familia, que todavía no hay un término definitivo, eso no se hace“, cerró.