Marité Matus es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la influencer subió una fotografía posando en bikini y la acompañó de una llamativa reflexión.

Al comienzo, contó que la habían llamado “la asocial”, puesto que le gustaría estar sola y disfrutaría de su propia compañía.

“El otro día escuché por ahí que me llamaron “La asocial” y eso me quedo haciendo ruido en la cabeza…”, comenzó escribiendo.

“Y sí, ¡Me volví antisocial! Sin darme cuenta empecé a disfrutar mi tiempo a solas, me di cuenta que soy una súper compañía y que no cualquiera la merece (lo digo con mucha humildad 😅) pero sobre todo me di cuenta que mi energía y mi paz mental valen mucho y mis prioridades han cambiado”, agregó.

“Durante mucho tiempo estuve rodeada de gente, ahora no lo necesito”, insistió Marité.

“Ahora valoro otras cosas y habrá menos gente, pero valen el doble y sobre todo, me tengo a mi, y cuando te das cuenta de eso, la frase de “amor propio” cobra todo el sentido y me encanta”, cerró.

