Recientemente, la actriz y pareja de Cristián Campos, María José Prieto, realizó una llamativa publicación en las redes sociales.

Todo esto, en medio de la querella por abuso sexual que presentó la Fundación para La Confianza en contra del actor.

“En la meditación he aprendido, y sigo aprendiendo, que nada es más fuerte que yo si no me apego a ello”, comenzó escribiendo Prieto en la descripción de una serie de postales donde se le ve riendo.

“Por supuesto que las cosas me tocan, los virus me infectan, las corrientes me arrastran, las tentaciones me tientan”, añadió.

“Pero una vez tocada o infectada o tentada, soy yo quien decide como vivir esa caricia o esa bofetada y como reaccionar a ese virus o a esa corriente…”, cerró.

