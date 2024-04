Comparte

Inesperado fue el momento que protagonizó el periodista de CHV Roberto Cox, luego de que una joven se tomara una foto junto a él, y se viralizara en las redes sociales.

La situación se dio luego de que la mujer publicara la imagen en un grupo especializado en Photoshop.

“Hola, buenas noches. Me saqué esta foto con un periodista bien conocido, pero me pueden sacar al que sale abajo, que me embarró la foto, por favor“, escribió en la plataforma, solicitando ayuda.

Su mensaje correspondía a que, en la imagen donde posa con Cox, se ve a un técnico de espalda, el cual sin querer enseñó más de la cuenta, respecto a su parte posterior

La aclaración de Roberto Cox

La imagen fue analizada en el matinal ‘Contigo en la Mañana’, generando sorpresa incluso de Cox, quien acusó desconocer el tema.

“¿Esto llegó a nuestro fono denuncia?“, preguntó Monse Álvarez, uniéndose a las bromas.

JC Rodríguez se sumó a las bromas: “Es un técnico que estaba enchufando algo y se ve una alcancía“.

De esta forma, Roberto Fox se vio obligado a dar un contexto de esta imagen que invadió la web.

“El sábado estuve tocando música en el cóctel que hicieron en el evento de Arsmate (conocido como OnlyFans chileno)“, inició comentando.

Luego continuó: “Había un evento de premiación, se acercó la chica a pedirme una foto, pero no me di cuenta que había un tercer actor“.

