Luego de abandonar el encierro de Gran Hermano, Trinidad Cerda, participó en varios espacios de Chilevisión, como por ejemplo, Top Chef VIP y Podemos Hablar.

Tras ello, la actriz e influencer se alejó de la televisión y comenzó un viaje en el cual esperaba visitar varios países, sin embargo, volvió al país tras recibir una invitación para un programa.

“Tengo que volver antes de lo planeado porque tengo que grabar un programa que me encanta. Aún no puedo contar cuál es, pero no puedo esperar, estoy muy emocionada”, comentó la chica reality a El Filtrador.

En la misma línea, le consultaron si estaría dispuesta a volver a un espacio de telerrealidad y contestó lo siguiente: “Sí, volvería a entrar, pero esta vez 2.0. Una Trini mucho más empoderada, confrontacional y sin abstraerme de nada. Pero siguiendo con la misma teoría del amor, que es lo que me hace vibrar todos los días”.

Finalmente, continuó sin dar mayores detalles, pero aseguró que “tengo la sensación de que voy a estar encerrada con cámaras de nuevo (dice entre risas). Quizás sea pronto”.