Como es sabido, ya comenzaron las grabaciones del próximo reality de Canal 13 llamado ¿Ganar o servir? y uno de los participantes es Luis Mateucci.

En ese sentido, Daniela Aránguiz en su debut en Sígueme comentó que tendría fuentes dentro del encierro donde estaría su actual pareja y que tendría información al respecto.

Si bien se creía que el argentino podría ser coqueteado por su expareja, Oriana Marzoli, o con quien tuvo un romance, Gala Caldirola, al parecer sería otra la interesada.

“Yo ya sé que algunas le han tirado como sus cositas. Le han servido con más ganas. Como la Fran Maira”, reveló Aránguiz.

En la misma línea, no se mostró preocupada por ello, puesto que asegura que la exGran Hermnao no tendría posibilidades “sé que ahí no hay chance”.

Finalmente, comentó que cree que Mateucci se está portando bien, puesto que lo verá el próximo domingo 21 de abril en Perú, en la final de Tierra Brava, donde se enfrentará con Fabio Agostini.