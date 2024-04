Comparte

Naya Fácil es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la creadora de contenido preocupó a sus “facilines” tras revelar que vivió un complejo episodio en medio de su viaje por Europa.

“No tuvimos una noche muy buen hoy. Son las 3 de la mañana y no puedo dormir de los nervios. Si hay algo en la vida que detesto es que me hagan sentir vulnerable y hoy nos sentimos así. Fome venir a un lugar tan lejos de casa y que nos haya pasado lo que nos pasó”, comenzó diciendo en su perfil de Instagram.

“No puedo hablar mucho, pero igual les voy a contar más o menos. Yo sé que harta gente preocupó y muchas gracias por eso. Tampoco pasamos momentos muy agradables. Ayer en la tarde nos pasó algo. Yo me vengo de Chile a España a recorrer Europa para estar tranquila, y nos pasó algo más o menos grave”, añadió.

En la misma línea, recalcó que no puede decir nada, pero aseguró que estarían bien “no puedo hablar nada, pero lo único que voy a decir es que voy a tener que subir mis historias desfasadas, nos pasó algo más o menos muy grave. Llegando a Chile yo les voy a contar de qué se trata esto porque yo todavía estoy acá. Vivimos momentos súper heavy nosotros”.

“Me vine tan lejos pa’ pasarlo bien y nos pasó la media hu… Allá en Chile les cuento. Tengo mucha rabia, ustedes no se imaginan. Tengo muchos sentimientos encontrados entre rabia, pena, de todo un poco. Toda mi vida, de tener que andar así ahora, poco menos que oculta. Acá, en España. Lo único que puedo decir que si las personas involucradas están viendo esto, que yo estoy más firme que nunca, estamos más firme que nunca”, agregó.

Tras ello, comentó que esto no arruinará su viaje “nadie ni nada va a arruinar este tremendo viaje, donde nos vinimos a relajar. Sí, ayer estuve mal en la tarde-noche por todo lo que nos había pasado, pero no nos van a arruinar el viaje. Vamos a seguir pasándola chancho”.

“Estoy chata de que me vean como polla. Si me quieren ver vía, me van a conocer vía. Yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Sólo que me dio lata lo que nos pasó ayer. Estoy tan lejos para que me hu… acá mismo en Europa”, cerró.