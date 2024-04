Comparte

Naya Fácil es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no ha sido la excepción, puesto que la creadora de contenidos le ha mostrado a sus “facilines” lo que ha sido su viaje por Europa.

Por ahora, la influencer está conociendo España y durante su viaje de un mes, recorrerá diferentes países con su hermana, lo que es un “sueño” para ella.

A raíz de sus fotografías, un usuario de TikTok la criticó por publicar todo sobre su nuevo destino.

“No cuesta nada no ostentar tanto, cuál es la finalidad de esto. Hay gente que no tiene ni siquiera para ir a Pomaire”, escribió el cibernauta.

Frente a ello, la actual embajadora de Viña del Mar no se quedó callada y respondió duramente al respecto.

“Jamás subiría algo con el fin de hacer sentir mal a alguien, nunca ha sido mi estilo. Me encanta mostrarles lo que está pasando acá, si salgo o no, es muy cuático ver donde estoy”, comenzó diciendo Naya.

Asimismo, agregó “ustedes saben lo que he pasado, les he contado toda mi vida. Para nosotras es terrible emocionante, todavía no lo creemos”.

Finalmente, recalcó que su fin es motivar a sus fanáticos a cumplir sus sueños “siento que las personas tontas y mediocres miran con envidia, y las personas inteligentes miran con motivación y esperanza. Que cuando ven que a alguien les está yendo bien, les motiva a que en algún momento también les irá bien; esa es la motivación que tienen que tener”.