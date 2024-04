Comparte

Tal como lo habían especulado algunos seguidores de Gran Hermano, había dos exjugadores de “la casa más famosa del mundo” que se coqueteaban a través de las redes sociales.

Con el paso de las semanas, los rumores no cesaban y ahora Maite Phillips y Lucas Crespo dejaron de ocultar su amor.

Recientemente, Lucas posteó un video en su perfil de Instagram donde se ve a la creadora de contenido en diferentes momentos y también, besándose.

Asimismo, aprovechó el post para dedicarle un romántico mensaje a quien ahora sería su pareja.

“Pasa que yo la veo… y no puedo entender cómo lo hice. No solo es perfecta, es por lejos lo más lindo que me ha pasado”, expresó Crespo.

Sin duda este romance ha generado varias reacciones en el cibermundo, puesto que algunos se sorprendieron su unión, mientras que otros aseguran que son “tal para cual”.