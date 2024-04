Comparte

La comunicadora y amante de la moda, Eugenia Lemos aprovechó el último episodio de la primera temporada de su podcast Dale Color! para contar todo acerca de su gusto por la moda.

En una hora, la conductora confesó el motivo por el que no usa negro ni jeans y las dificultades que tuvo que sortear por su apariencia cuando llegó a Chile y cómo vivió las críticas en su paso por la AR del Festival de Viña del Mar en el 2018.

El episodio que precedió a los de Vesta Lugg, Valeria Ortega, Virginia Demaría, Kika Silva, Aylén Milla, Vale Urzúa y Angélica Castro, recopiló también las reflexiones de estas grandes invitadas a las que la moda y los looks marcaron sus vidas.

La conductora quiso sincerarse y mostrar que a veces, lo que rodea a la moda, no es sólo satisfacción, confesando que “era llamativa cuando llegué a Chile y me preguntaban en la mañana, por qué estaba vestida así y nunca me lo había cuestionado, vivía en un mundo de libertad y de expresión, porque de Argentina venía del teatro, nunca nadie me había cuestionado (…) creo que cuando fui más consciente de mi estilo y lo abracé y lo acepté, pude evolucionar ese estilo y lo pude defender, que eso es algo que me gustó mucho que es decir ¡Esta soy!”.

La actriz, lleva 10 años en Chile y agradece mucho estar en este país, pese a que al comienzo no fue nada fácil.

“Chile me ha dado esa conciencia de mi estilo (…) me cuestionaban, fue la primera vez que me tuve que enfrentar a esas cosas y defenderlo, porque cuando te enfrentas a este tipo de comentario pueden afectarte, pueden hacer que te apagues o que empieces a sentir vergüenza o pueden empoderarte y yo creo que a mí, esas críticas que fueron un poco agresivas en su momento por parte de la prensa o de mucha gente, me dio más fuerza”, expresó.

Erradicó el negro

No podía creer que a su entorno le molestara los colores o su manera personal de vestir y fue tanto que según contó: “un día llegué a mi casa, vi mi clóset y saqué las 3 o 4 cosas negras que tenía y dije ‘a mí no me gusta el negro, no me gusta el gris, son colores que no me favorecen, no me gusta el burdeo, no me gustan los colores apagados’, y ¿sabes qué?, me gustan los colores”.

Incluso, hoy analiza y siente que “alguna vez usé negro porque era lo normal (…) nunca los había elegido”, agregando además que “otra cosa que me han cuestionado es ¿por qué eres tan alegre, por qué eres tan efusiva? Porque soy así, me gusta divertirme y disfrutar la vida”.

Se conoce que Lemos no es de gustos comunes, llegando a confesar que no usa pantalones de mezclilla, “el jeans me aprieta, me duele la cadera, no hay jeans que encuentre cómodo. Cuestiónenselo un minuto ¿el jeans es cómodo o te hicieron creer que era cómodo? porque detrás de la moda, hay un gran mercado, hay que cuestionárselo. Hay un monopolio de jeans”.

Esa manera diferente de vestirse, le trajo aciertos y errores a Euge, quien comentó en el último episodio de su podcast de moda, que en 2018 su paso por la AR de la Gala de Viña del Mar, no fue lo que ella esperaba, “para mi fue terrible, me dolió, porque los que me conocen saben que soy súper preocupada, me encanta que si vamos a ir a una gala armar un equipo, organizarlo, poner al fotógrafo, poner un equipo, respetarlo y me dolió, porque tenía todo para que eso sea increíble, pero no resultó como yo quería, cuando vi el reflejo de eso, no estaba peinada como yo quería, no tenía la paleta de colores ni la silueta ni los colores del vestuario que yo quería, no era Euge”.

Ella cree que “di demasiado para los demás y endiosé mucho a las personas que estaban en ese equipo, sin dar nombres y no me escuché a mí”.

“Después de esa gala, lloré, estuve metida en la cama, tapada hasta las 2 de la tarde. De situaciones que he llorado y que me han dolido, siempre he tenido la fortaleza de secarme las lágrimas y decir, algo tengo que aprender de esto (…) aprendí a escucharme más, a liderar más, a empoderarme más de mi ideas, cuando trabajo en equipo muchas veces soy muy permisiva y también es importante respetar lo que uno quiere, hacer valer tus propias ideas, esa experiencia me sirvió para muchas cosas en la vida. Gracias a eso quizás nació Dale Color! jajá”, sentenció.

Finalmente, es necesario mencionar que pueden ver todos los episodios de la primera temporada de Dale Color! en Spotify o en el canal de YouTube de @EugeLemos