Para sorpresa de muchos, Shirley Arica se convirtió en la única mujer semifinalista de la competencia de “Tierra Brava”.

Sin embargo, como es sabido, posteriormente fue eliminada y actualmente, los finalistas son Luis Mateucci y Fabio Agostini.

Recientemente, la modelo participó en el programa peruano “Café con la Chevez” y habló de lo que fue su paso por la hacienda.

Al comienzo, comentó que durante toda su estadía se sintió “fuera de lugar” y además, arremetió en contra de sus excompañeros.

“En este reality me sentía fuera. No me sentía tan cómoda que digamos, veía mucha gente actuando un papel, mucha gente que no le importaba pisar a alguien con tal de continuar en competencia y yo particularmente no soy así. Sí habían cosas que me fastidiaban”, aseguró.

“Era un poco complicado, ‘¿qué día es hoy?’, parecía como una cárcel, poniendo rayas en la pared, ‘hoy día uno, día dos’, literal. Era una locura”, añadió.

Tras ello, habló sobre las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar “nos someten a cosas súper difíciles como el calor, el frío extremo, la comida. A veces no teníamos qué comer, nos alimentábamos de agua que había que hervir, había que hacer un fogón o una leña para prender la candela y poder hervir el agua. Papas sancochadas que daba el huerto de la hacienda que teníamos y arroz, y esa era todo lo que comíamos”.

“Era súper complicado, no era tan fácil como la gente puede creer, pero sí pagan bien, así que valió la pena aguantar un poquito”, cerró.