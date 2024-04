Comparte

En el último capítulo de Tierra Brava, llegaron hasta la hacienda Sergio Lagos, Karla Constant y Matías Vegas a realizar una actividad sobre “confesiones”.

En la instancia, los jugadores tenían que lanzar al fuego todo lo que querían dejar atrás en lo que fue su experiencia en el encierro.

Cuando fue el turno de Shirley Arica, ella sostuvo que le gustaría dejar “varias cosas” y sus compañeros bromearon que a “Arturo no”.

Tras ello, expuso que no se quería llevar sus miedos y sus inseguridades “sus miedos a las competencias, a no creer en mí, a la confianza que no me tenía”.

Luego, Karla le preguntó si también quería olvidar todas las peleas que tuvo con Arturo Longton en la casona, a lo que respondió lo siguiente: “Las peleas son parte de conocer a alguien. Nos hemos conocido en un contexto completamente diferente al que hubiese sido fuera. Los dos tenemos caracteres súper fuertes. Y hay muchas que yo no comparto con él”.

En la misma línea, aclaró que no está interesaba en formar una relación con él “ahorita, si me preguntas si quiero estar con él o quiero estar con alguien, en realidad no, quiero estar soltera”.

Finalmente, Shirley explicó que necesita un compañero en su vida que le pueda dar estabilidad “ha medida que han avanzado los días, he puesto a analizar muchas cosas y yo soy una mujer que viene con un plus, soy una mujer que tiene hija. Y necesito a un compañero que me dé estabilidad”.