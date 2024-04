Comparte

El actor Gustavo Becerra fue uno de los nuevos invitados al programa “Todo va a estar bien” de Vía X, que es conducido por Eduardo de la Iglesia.

En el programa, se reafirmó su apoyo al Presidente Gabriel Boric y al Estallido Social, situación por la cual ha recibido múltiples críticas.

Becerra, en el programa, reveló que incluso ha recibido amenazas de muerte tras adherir a las manifestaciones que se llevaron a cabo hace unos años.

“El tiempo del estallido fue difícil, porque el otro día escuchaba a Sigrid Alegría. Ella hablaba que fue súper difícil, porque la amenazaban de muerte“, partió señalando.

Luego continuó: “Y no solamente a ella, a mí también me pasó. Primera vez que lo digo y mi familia tal vez se está enterado, porque ellos estaban muy asustados en ese tiempo. Me la comí callado. Fue rudo ese tiempo“.

En la misma línea, sostuvo que un sujeto lo increpó en la vía pública, y que “conocía a su familia“.

Las amenazas a Gustavo Becerra

“(Las amenazas) eran vía DM (mensajes internos) y me pasó una vez que un personaje, que parecía un militar retirado, se acercó a mí y me dijo ‘¿le gusta ver lo que está viviendo en este momento? Qué bonito, no’. Y se me acerca al oído y me dice ‘conocemos a toda su familia, así que debería de dejar de hacer estas cosas’. Y se fue. Yo quedo para adentro”, desclasificó.

Luego continuó: “Le estaba pasando eso a mucha gente, no solamente a la Ingrid, sino que a músicos, actores, a gente que estaba llevando el pensamiento a cabo, apoyando a una causa”.

Por último, relató que continúa apoyando el estallido, pero de ‘más lejos’. “Lo sigo apoyando, ahora más de lejos, pero uno tiene que ser consecuente. Igual ha sido difícil, porque la gente hoy es súper intolerante y hay mucho hater“, expresó.

Aquí puedes ver el capítulo: