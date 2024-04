Comparte

La senadora María José Gatica – presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta – emplazó al Gobierno por la reconstrucción de las zonas afectadas en Valparaíso tras los mega incendios del verano pasado.

“A mi me faltaron números. Me preocupa que tanto el ministro Montes como la ministra Toro no sepan cuántas familias hoy viven en carpas en los sectores afectados por la tragedia en la región de Valparaíso y delegaran la responsabilidad del catastro al Subsecretario Monsalve. Es por eso que hemos invitado al Subsecretario de Interior y Ministra de Bienes nacionales para la próxima sesión”, señaló.

En esa línea, la parlamentaria afirmó que “la situación que me preocupa es la solución provisoria que se le debe entregar a estas familias. Es super importante porque se aproximan las lluvias y el frío y pueden ocurrir otras situaciones como deslizamientos de tierra”.

“Es necesario avanzar con las viviendas de emergencia, que estas no presenten fallas y lleguen a tiempo. Es la única forma de poner dar algo de consuelo a las familias que lo han perdido todo”, cerró.