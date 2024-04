Comparte

Anoche el reality “¿Ganar o Servir?” sorprendió con la reaparición de Amanda del Villar, la severa institutriz de la casona que recibió a los 15 participantes del reality.

El personaje interpretado por la actriz Orietta Grendi tendrá un rol clave en el reality, siendo la encargada de despertar a los Señores y Sirvientes y de enseñarles protocolo, buenas costumbres y sus tareas diarias, además de ponerles las reglas de la casa.

Grendi, quien como actriz participó en los 80 y 90 en teleseries como “Bellas y audaces”, “Top secret”, “El amor está de moda”, “Adrenalina” y “Rossabella”, dio un vuelco en su carrera en 2005 con el personaje de Amanda en el reality “Granjeras”, para luego repetir su rol en “1810” (2009), “Pareja Perfecta” (2012) y tener una participación en “¿Volverías con tu ex?” (2016). En todos ellos, la experta en protocolo, modales y buenas costumbres destacó por ser dura pero amable con los participantes.

Acá se ha perdido la compostura

Casi 20 años después, para Amanda el tiempo parece haberse detenido y, empoderada desde este rol, ella habla sobre su nuevo desafío, “¿Ganar o Servir?”. “Este año decidí que era el momento de regresar, porque no me gustaba lo que estaba viendo… acá se ha perdido la compostura. Yo entiendo que a la gente de pronto le gusta esto de estar toqueteándose, pero siempre tiene que ser con garbo y elegancia. Por eso los estaba esperando en esta casa desde quizás cuánto tiempo antes”, explica la experta sobre este regreso.

“Para mí todos ellos son como diamantes en bruto, no sé si más diamantes o más de lo otro, y los tengo que ir puliendo”, indica sobre los participantes del espacio de telerrealidad, en donde se puede ver a Oriana Marzoli, Pangal Andrade, Faloon Larraguibel, Camila Recabarren, Luis Mateucci, Gala Caldirola, Gonzalo Egas y Mariela Sotomayor, entre otros.

Tienen que aprender modales y costumbres

Entre el trabajo que Amanda tendrá en la casa está el enseñarles buenos modales a los participantes. “¿Me va a creer que hay gente que se mete la comida a la boca y asume que ahí es cuando tiene que empezar a hablar? Mal, pésimo. O el tema de los codos, o cuando un participante, un señor, dice ‘me estoy poniendo los pantalones’, y yo me pregunto, ¿cuántos pantalones se está poniendo? Ellos tienen que aprender modales y costumbres de la época en que estamos, y es una de las cosas que más les cuesta, porque se quedaron en el 2024”, comenta.

En “¿Ganar o Servir?”, anoche Amanda se reencontró con algunos participantes que ya conocía, como Coca Mendoza. “Parece que mis clases le sirvieron mucho, porque el señor Mendoza se logró pulir bastante. Lo recuerdo comiendo fideos”, dice sobre el ex “1810”.

También anoche le tocó tener su primer enfrentamiento con Oriana Marzoli, quien le discutió su rol de sirvienta. “A pesar de ese primer encuentro, sobre esta niña Oriana yo tengo la impresión de que me tiene un poco de respeto, o respeto entero. A ella la veo extremadamente mimosa, demasiado. A ella le estoy sacando trote, ella no se da cuenta, pero yo todos los días algo le saco”, declara sobre la española.

Consultada sobre las diferencias entre la Amanda de 2005 y la de ahora, el personaje asegura estar más tolerante con la diversidad, y haberse convertido en una “Amanda 2.0”.

“Esta es una Amanda que se construye con los participantes, que no se impone, sino que se hace desde su entorno, como un profesor, porque un profesor no es nada sin sus alumnos, y viceversa. Ellos me están enseñando cosas que yo, desde mi generación, tal vez no conozco y que son necesarias de aprender desde lo que ellos son. Y lo que siempre he hecho, y voy a seguir haciéndolo, es tratar a cada participante con respeto, como lo merecen todas las personas. Amanda tiene que ser tolerante con todos y todas y entender que somos personas diferentes”, sostiene.

Finalmente, el retorno de Amanda a la TV también se da con su llegada a redes sociales, en donde acaba de abrir su cuenta de Instagram. Eso sí, confiesa que no sabía nada del mundo digital. “Cuando a mí me hablaron de Instagram, yo pensé que era nombre de mujer, e Internet yo pensaba que era un hombre”, revela la mujer que ha vuelto a la escena pública gracias a “¿Ganar o Servir?”.