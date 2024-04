Comparte

El pasado domingo Canal 13 estrenó su nuevo reality ‘Ganar o Servir‘, el cual inició inmediatamente tras el fin de ‘Tierra Brava’.

La trama de “¿Ganar o Servir?” tuvo su inicio en el impactante desierto de Ica, Perú, a 2.978 kilómetros de Santiago.

Allí, un grupo de 16 aventureros aceptaron el desafío de dejarlo todo atrás para embarcarse en un viaje en el tiempo que los tendrá conviviendo y compitiendo durante meses.

Ellos fueron, en el orden de presentación, Oriana Marzoli, Gala Caldirola, Fran Maira, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Faloon Larraguibel, Alejandro Pérez Moro, Claudio Valdivia, José Ángel “Poeta” González, Camila Recabarren, Cindy Nahuelcoy, Blue Mary, Mariela Sotomayor, Coca Mendoza, Botota Fox y Gonzalo Egas.

Todos ellos, usando diferentes medios de transporte, tuvieron la misión de llegar a un campamento en medio de la inmensidad del desierto.

Las primeras en mostrarse fueron Oriana y Gala, quienes llegaron al desierto cada una en un parapente con motor.

La primera discusión de Gala Caldirola y Oriana Marzoli en ‘Ganar o Servir’

De inmediato, al verse, ambas discutieron por un incidente previo, donde supuestamente Gala le había advertido a la participante Fran Maira que no se juntara con Oriana.

“Eres mala y falsa. Yo pensaba sinceramente que habías madurado. No intentes ir de buenas si le has pedido a Fran que no me hable. Le has dicho que no fuese amiga mía porque la iban a funar en Chile”, le disparó Marzoli a la española, quien intentaba bajarle el tono a la discusión.

Luego siguieron discutiendo, esta vez sobre la vez en que en el reality “¿Volverías con tu ex?” Caldirola tuvo una aventura con Luis Mateucci, quien era pareja de Oriana.

“Intentaste robarme al novio, ahora robas maridos, has subido en escala. ¿Tú entiendes que me jodió lo que me hiciste con Luis?”, le preguntó Oriana, y justo en ese momento el mismo Mateucci llegó en moto y las llamó a la calma.

Acto seguido, el argentino les comentó a ambas que sólo puede llevar a una de ellas en la moto al punto de reunión, mientras la otra debe seguir la travesía caminando.

Eligió a Oriana, con lo que Gala siguió caminando sola bajo el sol. “Siempre me eligió, así que no me sorprende”, rió Oriana.