A los pocos días de que comenzó el encierro de “¿Ganar o servir?”, ya existen varias rivalidades y diferencias entre los participantes.

Entre ellos, destacan Luis Mateucci y Pangal Andrade, puesto que ambos tiene alma de líder y son bastante fuertes en la competencia.

En ese sentido, en una conversación con La Hora, Luis habló sobre la actitud de Pangal, quien ahora goza de ser “señor” en la casona.

“Con Pangal me llevo bien, pero tengo sentimientos encontrados porque es una persona que… Mira a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacer las cosas, ya soy adulto y fui adulto desde pendejo y no estoy acostumbrado a que me digan cómo hacer las cosas ni que me ‘mandoneen’”, comenzó diciendo.

“Él está acostumbrado a ‘mandonear’, entonces chocamos mucho por eso”, aseguró el argentino.

Tras ello, habló sobre la relación que tiene el deportista con Claudio Valdivia “él tiene de su lado a Claudio y es como su sombra, y a él le gusta que le digan cómo hacer las cosas, pero eso no va conmigo, eso a mí, nunca me ha gustado”.

Finalmente, Luis aprovechó la instancia para comentar que está muy cómodo en el encierro y que tiene ganas de ganar.

“Estoy feliz de estar en “¿Ganar o servir?” y lo daré todo para ganar y estar de buena manera en este reality, me siento tranquilo porque estoy para darlo todo. Estoy cómodo acá, lo estoy pasando muy bien y voy por mi revancha en este nuevo reality, porque me gusta ganar”, cerró Mateucci.