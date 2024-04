Comparte

La diputada Karen Medina, participó de la reciente sesión de la Comisión de Salud para pedir transparencia y claridad respecto al Tratado Internacional de Pandemias que Chile tiene previsto firmar con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo.

La parlamentaria expresó su preocupación por las posibles implicaciones del tratado, especialmente en lo que respecta a las decisiones relacionadas con la obligación de las vacunas en futuras emergencias sanitarias.

La parlamentaria expresó que “esto me genera inquietud porque hasta el día de hoy no hay un interés por estudiar los efectos secundarios que tuvieron las vacunas contra el Covid-19”.

“Quiero dejar claro que no soy antivacunas, pero he sido testigo de casos preocupantes en mi distrito de personas que sufrieron efectos adversos después de ser vacunadas. Hasta ahora no se ha investigado adecuadamente estas situaciones”.

Agencia Uno

Solicitud de información al Minsal por parte de la parlamentaria Medina

Medina también destacó la falta de interés del gobierno en abordar las preocupaciones sobre posibles efectos adversos de las vacunas COVID-19, mencionando específicamente tasas alarmantes de cáncer y enfermedades cardíacas entre la población vacunada.

“Necesitamos saber si estos efectos están relacionados con las vacunas que se administraron durante la pandemia. Es fundamental para el trabajo preventivo en futuras crisis sanitarias”, afirmó la legisladora.

En la misma línea, cuestionó la falta de transparencia en torno al tratado pandémico y las enmiendas al reglamento sanitario internacional.

“Estamos sumergidos en la ignorancia. He solicitado información al Ministerio de Salud desde octubre de 2023 sin obtener respuesta”.

“Esto es inaceptable y pone en riesgo la soberanía nacional y las libertades individuales”, recalcó.

Ante estas preocupaciones, la parlamentaria instó a la Comisión de Salud y al Congreso a tomar medidas inmediatas.

“Debemos levantar alertas y solicitar plazos para revisar detenidamente este tratado que Chile firmará en mayo con la OMS. No podemos permitirnos quedarnos en silencio mientras se toman decisiones que podrían afectar a nuestro país”, enfatizó Medina.